Хотел купить разрешение на пьяную езду: в Тольятти мужчина пытался подкупить полицейских

СЕГОДНЯ 20:04 2019-01-23T20:04:45+03:00

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15 тысяч рублей предложил 58-летний житель Тольятти полицейским за то, чтобы те не привлекали к ответственности пьяного водителя. Однако полицейские не только не приняли такое вознаграждение, но и задержали мужчину на месте происшествия. Задержание провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Тольятти.

Сейчас по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело статье «Дача взятки». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.