23 Янв. 22:07 2019-01-23T22:09:34+03:00

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В среду, 23 января, два представительских автомобиля - Nissan Teana и Mercedes – не смогли поделить перекресток. В итоге иномарки встретили на пересечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина.

ДТП на перекрестки пр. Масленникова и ул. Мичурина: пострадал пешеход .

- Ситуация спорная, пока устанавливаются все обстоятельства аварии. Предстоит выяснить кто из них двигался за запрещающий сигнал светофора, а кто на "зеленый" - пояснили в пресс-службе МВД России по Самарской области. - В результате столкновения одна из машин "отлетела" в стол с закрепленным на нем знаком пешеходного перехода. Столб наклонился, в результате, пострадала пешеход. Женщина обратилась за медицинской помощью в больницу Пирогова. Все обстоятельства устанавливаются.

Как отмечают очевидцы в момент аварии у пешеходного перехода стояло немало людей. Если бы не знак «пешеходного перехода», пострадавших могло быть и больше.