2019-01-23T23:49:51+03:00
Общество

Дмитрий Азаров: "Действия штаба по ликвидации аварии считаю неэффективными!"

Глава региона прервал командировку в Москве из-за повторного порыва теплотрассы в областном центре
Анна ИЛЮШИНА
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Дмитрий Азаров лично будет контролировать ликвидацию последствий коммунальной аварии в СамареДмитрий Азаров лично будет контролировать ликвидацию последствий коммунальной аварии в Самаре
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Губернатор Самарской области резко раскритиковал действия штаба по устранению крупной коммунальной аварии в Самаре, из-за которой вторые сутки без тепла и горячей воды остаются сотни домов.

"К сожалению, непрофессиональные действия энергоснабжающей компании в Самаре привели к чрезвычайной ситуации с теплоснабжением в городе. Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными", — написал Дмитрий Азаров в твиттере.

Напомним, повторное повреждение теплотрассы произошло сегодня 23 января около восьми вечера во время ремонта участка, прорвашегося днем 22 января. Сотрудники теплоснабжающей организации пытались запустить систему, но теперь другой участок не выдержал повышения давления при заполнении водой. Подачу тепла остановили. 338 домов, в которых проживают 62274 человек, остаются без отопления. Пострадали также 36 объектов социальной значимости - 17 детсадов, 15 школ и 4 поликлиники. По резервной схеме отпаливаются 133 многоквартирных дома. МЧС развернул пункт временного проживания в школе, по квартирам идет обход с замерами температуры Нуждающимся предлагают тепловые пушки и обогреватели.

Главе региона пришлось прервать командировку в Москве и отменить запланированные важные для региона встречи. Он вернется в Самару завтра, 24 января, чтобы лично контролировать ситуацию.

"В телефонном режиме дал поручения о дополнительных мерах по ликвидации аварии и поддержке населения", - передает слова Дмитрия Азарова пресс-служба правительства области.

Кроме того в Самару вызвали генерального директора головной компании "Т Плюс" , а правоохранительные органы получили распоряжение провести проверку действий энергоснабжающей организации.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко о том, когда произошел второй прорыв тепломагистрали на Стара-Загоре

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