2019-01-24T07:49:18+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» в гостях проиграла «Факелу» со счетом 3:0

К сожалению, спортсменам из Новокуйбышевска не удалось выиграть ни одной партии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ВК "Факел"Фото: ВК "Факел"
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В среду, 23 января, в Новом Уренгое в рамках 15 тура Суперлиги по волейболу прошел матч между местным «Факелом» и «Новой» из Новокуйбышевска. К сожалению, команде из Самарской области не удалось обойти противника. Она уступила хозяевам площадки в трех партиях - 3:0.

В начале первой партии волейболисты из Новокуйбышевска уверенно вели в счете, однако через некоторое время хозяева площадки оставили их позади - 27:25. Во втором сете обе команды шли примерно на равных, но и здесь новокуйбышевцы не смогли улучшить свое положение - 25:20. В третьей партии оставание «Новы» от новоуренгойцев стало еще заметнее. К тому же хозяева площадки никак не давали гостям сравнять счет. В итоге последний сет завершился в пользу «Факела» со счетом 25:16.

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