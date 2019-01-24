В Сызрани слесарь поломал лицо незнакомцу

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-24T08:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно в Сызрани возле одного из пивных магазинов произошла драка. Там слесарь избил незнакомого ему человека, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, все началось со словесной перепалки, в ходе которой слесарь не сдержался и пустил в ход кулаки. Он несколько раз ударил своего оппонента в голову, после чего тот решил покинуть не особо приятную компанию слесаря. Однако мужчина не дал ему это сделать, он догнал незнакомца и продолжил его избивать. Закончилось это тем, что потерпевший получил закрытый перелом челюсти, перелом носа и гематому глаза.

В отношении слесаря правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», однако в дальнейшем оно было прекращено. Мужчина извинился за избиение незнакомца и выплатил ему ущерб в 30 тысяч рублей.