2019-01-24T08:05:08+03:00
Происшествия

В Сызрани слесарь поломал лицо незнакомцу

На мужчину завели уголовное дело, но потом его прекратили
Анастасия ФИЛАТОВА
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За свою несдержанность мужчине пришлось заплатить 30 тысяч рублейЗа свою несдержанность мужчине пришлось заплатить 30 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в Сызрани возле одного из пивных магазинов произошла драка. Там слесарь избил незнакомого ему человека, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, все началось со словесной перепалки, в ходе которой слесарь не сдержался и пустил в ход кулаки. Он несколько раз ударил своего оппонента в голову, после чего тот решил покинуть не особо приятную компанию слесаря. Однако мужчина не дал ему это сделать, он догнал незнакомца и продолжил его избивать. Закончилось это тем, что потерпевший получил закрытый перелом челюсти, перелом носа и гематому глаза.

В отношении слесаря правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», однако в дальнейшем оно было прекращено. Мужчина извинился за избиение незнакомца и выплатил ему ущерб в 30 тысяч рублей.

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