В Самаре замдиректора центра медицины катастроф поймали на взятке

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-24T08:23:27+03:00

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Заместитель директора Самарского областного центра медицины катастроф и скорой помощи стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 30 октября прошлого года 55-летний мужчина получил от некого гражданина 60 тысяч рублей. За эти деньги он должен был ему помочь избежать исполнение обязательных работ, которые ему назначил суд. Сразу после получения незаконного вознаграждения замдиректора центра задержали сотрудники ГУ МВД по региону.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье «Получение взятки». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.