В Самаре День студента отметят на горнолыжном комплексе

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-24T09:02:27+03:00

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В пятницу, 25 января, в России будет отмечаться День студента или Татьянин день. В Самаре отпраздновать это событие решили на горнолыжном комплексе «СОК» в Красноглинском районе.

Завтра в 12 часов там соберутся более 1000 молодых людей, чтобы покататься на горных лыжах и сноубордах, а также, чтобы поучаствовать в различных конкурсах. Кроме того, на горнолыжном комплексе студентов ждет зимняя спартакиада, где можно будет прокатиться на тюбинге, разобрать и собрать сноуборд на время и поучаствовать в конкурсе на меткость. Начало спартакиады - в 13:00. После нее - в 14:00 - начнут работу интерактивные площадки, где можно будет сыграть в «Городки» или настольный хоккей, а в 15:00 пройдет викторина с вопросами о студенчестве. Как отмечают в городской администрации, на празднике студентов также ждут розыгрыши призов и зажигательные танцы.