2019-01-24T09:21:17+03:00
Происшествия

В Самаре судебный пристав попался на взятке

Незаконное вознаграждение предназначалось за отказ от сноса гостиницы на Алма-Атинской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пристава задержали при получении первой части взяткиПристава задержали при получении первой части взятки
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В Самаре правоохранители задержали по подозрению в получении взятки 33-летнего судебного пристава-исполнителя ОСП Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 28 декабря прошлого года пристав получил от некого гражданина 10 тысяч рублей от общей суммы незаконного вознаграждения в 40 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы пристав не стал принимать меры по исполнению решения суда - сноса гостиницы на улице Алма-Атинской, которую признали незаконной постройкой.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Приставу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.

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