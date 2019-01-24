В Самаре судебный пристав попался на взятке

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-24T09:21:17+03:00

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В Самаре правоохранители задержали по подозрению в получении взятки 33-летнего судебного пристава-исполнителя ОСП Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, 28 декабря прошлого года пристав получил от некого гражданина 10 тысяч рублей от общей суммы незаконного вознаграждения в 40 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы пристав не стал принимать меры по исполнению решения суда - сноса гостиницы на улице Алма-Атинской, которую признали незаконной постройкой.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Приставу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.