2019-01-24T09:44:01+03:00
Происшествия

В Чапаевске хирурга осудили за вымогательство денежной благодарности за операцию

Ближайшие два года мужчина не сможет заниматься врачебной деятельностью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Хирург оценил проведенную им операцию в 50 тысяч рублейХирург оценил проведенную им операцию в 50 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чапаевский городской суд вынес приговор хирургу-травматологу местной больницы, который обвинялся в вымогательстве денег с использованием своего служебного положения.

По данным УФСБ по Самарской области, в декабре 2017 года врач потребовал от жительницы Чапаевска 50 тысяч рублей в качестве благодарности за операцию, которую он провел ее матери. Сразу после получения денег его задержали силовики.

Сначала в отношении хирурга было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", однако потом его действия переквалифицировали на статью "Мошенничество". В конце 2018 года мужчина предстал перед судом. Его признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься врачебной деятельностью. Приговор уже вступил в законную силу.

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