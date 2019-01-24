В Чапаевске хирурга осудили за вымогательство денежной благодарности за операцию

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-24T09:44:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Чапаевский городской суд вынес приговор хирургу-травматологу местной больницы, который обвинялся в вымогательстве денег с использованием своего служебного положения.

По данным УФСБ по Самарской области, в декабре 2017 года врач потребовал от жительницы Чапаевска 50 тысяч рублей в качестве благодарности за операцию, которую он провел ее матери. Сразу после получения денег его задержали силовики.

Сначала в отношении хирурга было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", однако потом его действия переквалифицировали на статью "Мошенничество". В конце 2018 года мужчина предстал перед судом. Его признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься врачебной деятельностью. Приговор уже вступил в законную силу.