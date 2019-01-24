2019-01-24T09:50:11+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» разгромили московский «Луч-РГСУ»

Матч закончился со счетом 36:14
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ФОТО: ГК "Лада"ФОТО: ГК "Лада"
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Тольяттинская «Лада» обыграла московский «Луч-РГСУ» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин. Встреча проходила в среду, 23 января, и завершилась со счетом 36:14.

Лучшим игроком тольяттинской команды в матче стала Елена Михайличенко, сообщает пресс-служба «Лады».

После 15 встреч «автозаводчанки» идут на втором месте в турнирной таблице гандбольной Суперлиги. В активе «Лады» 28 набранных очков – на два меньше, чем у лидера чемпионата «Ростов-Дона». Идущая на третьей строчке «Кубань» отстает от «Лады» на семь очков.

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