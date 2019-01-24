Жительнице Тольятти запретили выезжать за границу из-за долга в 300 тысяч рублей
Женщина, взяв кредит, не спешила его погашать, поэтому приставы помогли ей в этом
Фото: УФССП по Самарской области
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В Тольятти судебные приставы подпортили отпуск в жаркие страны крупной должнице. Женщина накопила долг по кредиту в 300 тысяч рублей и никак не хотела его погашать.
Приставы возбудили в отношении женщины исполнительное производство. В его рамках они наложили на тольяттинку запрет на право выезда за пределы РФ. Женщина, испугавшись, что может никуда не полететь в свой отпуск, поспешила оплатить свой долг. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, после того, как жительница Тольятти выплатила кредитной организации всю сумму, которую она задолжала, все запреты с нее были сняты.