Под Новокуйбышевском в столкновении двух отечественных легковушек погиб человек

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-24T10:45:28+03:00

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Утром в четверг, 24 января, на 32 километре трассы Самара - Волгоград под Новокуйбышевском произошла смертельная авария, пишет gorodnsk63.ru.

По предварительным данным, там столкнулись две отечественные легковушки: ВАЗ-21099 и "Лада Веста". У обоих машин сильно повреждены передние части. Больше всего пострадала "девяносто девятая". Она буквально превратилась в месиво. К сожалению, водитель этой машины погиб на месте. Чтобы достать его из покореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей.

Что касается водителя "Весты", то он тоже получил травмы, но о его состоянии пока ничего не известно. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Им предстоит узнать все обстоятельства случившегося.