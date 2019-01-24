Под Новокуйбышевском в столкновении двух отечественных легковушек погиб человек
Утром в четверг, 24 января, на 32 километре трассы Самара - Волгоград под Новокуйбышевском произошла смертельная авария, пишет gorodnsk63.ru.
По предварительным данным, там столкнулись две отечественные легковушки: ВАЗ-21099 и "Лада Веста". У обоих машин сильно повреждены передние части. Больше всего пострадала "девяносто девятая". Она буквально превратилась в месиво. К сожалению, водитель этой машины погиб на месте. Чтобы достать его из покореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей.
Что касается водителя "Весты", то он тоже получил травмы, но о его состоянии пока ничего не известно. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Им предстоит узнать все обстоятельства случившегося.