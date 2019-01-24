СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-24T11:10:21+03:00

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Крупный пожар в центре Самары, в котором погибли три человека, мог случиться из-за поджога. Это предварительная причина возгорания. Эксперты не исключают криминальную составляющую в этом деле. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзора заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара УНД и ПР главного управления МЧС России по Самарской области Артем Малкин.

Напомним, пожар произошел вечером в субботу, 19 января. На улице Арцыбушевской в районе 20:40 вспыхнул одноэтажный частный дом. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Тела двух человек нашли в сгоревшем здании. Одного жильца пожарным удалось вытащить из пылающего дома, однако он скончался в машине скорой помощи.