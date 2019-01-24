Мини-футбольное «Динамо Самара» сыграет с лидером чемпионата России

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-24T11:04:33+03:00

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«Динамо Самара» в рамках чемпионата России по мини-футболу примет лидера Суперлиги екатеринбургский клуб «Синара». Всего запланированы две встречи в «МТЛ Арене» – 24 и 25 января. Первая начнется в 19:00, вторая в 17:00.

- На мой взгляд, «Синара» сегодня лучшая команда в России, - считает главный тренер «Динамо Самара» Максим Горбунов, его слова приводит пресс-служба команды, - Она показывает зрелый футбол во всех компонентах нашей любимой игры. В её составе технически сильные, опытные футболисты, хорошо подготовленные как физически, так и тактически. Не удивительно, что «Синара» занимает первую строку турнирной таблицы чемпионата Суперлиги. Очень надеемся на поддержку динамовских болельщиков и будем стараться их порадовать своей качественной и результативной игрой.

Напомним, сейчас «Динамо Самара» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России по мини-футболу. В активе команды 24 очка.