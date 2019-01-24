Жителей Самары просят не включать много электроприборов одновременно

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-24T11:13:11+03:00

Самарцев призывают не включать вместе с обогревателями другие электроприборы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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Жители Промышленного и Кировского района Самары, которые уже третий день ждут возращения тепла в свои дома, рискуют остаться еще и без света. Дело в том, что из-за аварии на тепломагистрали в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загора сильно выросла нагрузка на электрические сети.

Люди пытаются согреться с помощью обогревателей, но при этом используют и другие электроприборы: стиральные машинки, электрические плиты, утюги. Все это может привести к перегрузке сети и отключению электроэнергии. Как сообщили в Самарской сетевой компании, только минувшей ночью аварийные бригады 14 раз выезжали на вызовы по восстановлению электроснабжения.

Поскольку сейчас в Промышленном и Кировском районах действует режим ЧС, то энергетики в два раза усилили свою работу и вывели на дежурство дополнительные бригады. Вместе с тем они призывают горожан не включать в одной квартире одновременно обогреватели и другие энергозатратные приборы.

- Электропроводка многоэтажных домов в этих районах прокладывалась в 70-80 годы ХХ века и не была рассчитана на такие высокие нагрузки, - отмечают в ССК.

В случае, если все же произошло отключение электричества, то горожане могут обращаться по данному поводу на горячую линию по телефону: 8 800 222 30 20. Звонки принимаются круглосуточно.

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