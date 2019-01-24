МЧС России по Самарской области: «В наши торговые центры ходить можно»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-24T11:51:33+03:00

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В стране еще долго будут помнить страшную трагедию в торговом центре «Зимняя вишня». Чтобы аналогичный сценарий не повторился в Самаре, торговые центры города регулярно проверяют.

- Четыре раза торговые центры проверяли сотрудниками прокураторы, два раза сотрудниками ГУ МЧС России по Самарской области. Могу с уверенностью сказать, что 80% торговых центров готовы принимать людей. Остальные 20% или перестали работать как торговые центры или приводят в порядок системы пожара тушения. В торговые центры нашего города можно ходить. Но нужно за собой следить, детей никуда не отпускать, случаи бывают разные, - заявил Артем Малкин, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара УНД и ПР.

Он также подчеркнул, что сейчас готовится новый законопроект, согласно которому торговые центры будут относиться к зданиям с высокой категории риска. Проверять эти помещения будут ежегодны. Это не считая регулярных проверок прокуратуры и МЧС.