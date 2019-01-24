2019-01-24T11:41:35+03:00
Общество

Почему горит Самара: сотрудники МЧС подвели итоги работы за первый месяц 2019 года

Одной из частых причин пожаров оказали обогреватели
Евгения ВАСИНА
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Количество пожаров в течении последних пяти лет уменьшаетсяКоличество пожаров в течении последних пяти лет уменьшаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За первый месяц 2019 года в Самаре произошло 95 пожаров, погибло при этом три человека. За аналогичный период прошлого года пожаров было зафиксировано в разы меньше – 38. Погибли при этом 4 человека. В МЧС успокоили, цифры выросли из-за нового порядка учета пожаров. Тетерь пожаром считается любое возгорание на любой площади, задымление или замыкание.

- В течении пяти лет у нас наблюдается снижение количества пожаров на 17%, гибели и травм на 23,3%, - заявил Артем Малкин, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара УНД и ПР.

В МЧС также сообщили, что несмотря на чрезвычайную ситуацию в Промышленном и Кировском районах, там горожане остаются без центрального отепления, пожаров в этих районах зафиксировано не было. При этом за два дня в Самаре пожарные подразделения 7 раз выезжали на вызов. Погибших и травмированных нет.

- В этих района зафиксировано два коротких замыкания, но я уверен, что они не связаны с использованием отопительных приборов.

Чтобы обогреватели не стали причиной пожара сотрудники МЧС напомнили простые правила безопасности:

- Не включать обогреватели в переноски и удлинители сомнительного качества. Обогревательные приборы лучше подключать напрямую в сеть.

- Располагать обогреватели следует подальше от вещей.

- Лучше не оставлять включенный обогреватель на ночь без присмотра.

- Использовать только сертифицированные обогревательные приборы, прошедшие проверку Роскачество.

- Исключить зажима проводов.

Кстати, приборы обогрева становятся второй по частоте причиной пожаров в Самаре. На первом месте печи, в частности печи в банях.

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