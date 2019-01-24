В Самаре после хищения более 250 тысяч рублей управляющей компании возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-24T12:00:13+03:00

Организация заключила со строительной фирмой договор о ремонте кровли дома, но работы так и не были выполнены

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В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения денег управляющей компании Красноглинского района, собранных с жильцов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокурорская проверка показала, что исполнительный директор УК, не имея полномочий на совершение сделок, без согласия конкурсного управляющего воспользовался печатью организации и заключил со строительной компанией договор о ремонте кровли дома № 16 в 10 квартале поселка Мехзавод. В итоге никакого ремонта проведено не было. Фирма лишь провела поставку материалов. Сумма причиненного УК ущерба составила более 250 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". В настоящее время его расследование продолжается.