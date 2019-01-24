Самарские ветераны получат по 7 тысяч рублей в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-24T13:00:16+03:00

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В воскресенье, 27 января, исполнится ровно 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В честь этого события правительство Санкт-Петербурга выплатит ветеранам-блокадникам, а также тем, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» по 7 тысяч рублей. Денежные выплаты получат и ветераны, проживающие на территории Самарской области. Всего их более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Деньги должны выплатить в течение 2019 года. Министерство социально-демографической и семейной политики 63 региона уже направило в северную столицу необходимые документы для предоставления выплат 87 ветеранам-блокадникам. Документы на остальных ветеранов будут направляться ежемесячно на протяжении этого года. Для получения выплаты ветераны должны предоставить личное или через законного представителя заявление, а также удостоверение о награждении соответствующим знаком или медалью.