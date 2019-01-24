2019-01-24T13:21:04+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии под Новокуйбышевском, в которой погиб человек

В ДТП пострадали еще три человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: gorodnsk63.ruФото: gorodnsk63.ru
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В ГУ МВД по Самарской области сообщили подробности смертельного ДТП на 32 км трассы Самара-Волгоград-Пугачев-Энгельс под Новокуйбышевском. Напомним, там около 9 часов утра столкнулись ВАЗ-21099 и "Лада Веста".

Как выяснили полицейские, 32-летний водитель "девяносто девятой" ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары. В пути следования он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Вестой" под управлением 51-летнего мужчины.

В результате случившегося водитель ВАЗа скончался на месте. Еще трое человек получили травмы: 30-летний пассажир "девяносто девятой", а также водитель и 50-летняя пассажирка "Весты". Всех пострадавших госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту происшествия проверку.

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