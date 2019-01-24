2019-01-24T14:40:31+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудники ППС задержали босоногого похитителя коньяка и лимонада

Вор так торопился убежать с украденным, что растерял свои ботинки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях в поселке Мехзавод в Красноглинском районе Самары произошло дерзкое ограбление магазина. Неизвестный похитил оттуда бутылку коньяка и лимонада. При этом воришка был столь умел и удачлив, что, сбегая с места преступления, потерял свой ботинок.

На поиски злоумышленника отправился экипаж ППС. Преступника полицейские нашли буквально в соседнем дворе. К этому времени мужчина уже потерял и второй ботинок. Несмотря на свою босоногость, воришка, заметив полицейских, все равно попытался сбежать. Однако его порыв не увенчался успехом.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, мужчина не стал отрицать своей вины и сознался в краже напитков. К слову, к моменту задержания он успел наполовину опустошить бутылку коньяка и лимонада. Как оказалось, безработного 27-летнего мужчину, который ранее был судим за кражу, на преступление сподвигло отсутствие денег. В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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