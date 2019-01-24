2019-01-24T14:54:23+03:00
Общество

В Самаре борются против строительства высотки на стадионе «Волга» около Фабрики-кухни

Многоэтажка «не вписывается в концепцию самарского филиала Третьяковки»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Стало известно, что около Фабрики-кухни планируют построить высоткуСтало известно, что около Фабрики-кухни планируют построить высотку
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В министерстве культуры России провели заседание по созданию самарского филиала Третьяковки в здании Фабрики-кухни. Сейчас проект реставрации здания находится в стадии корректировки и будет готов к маю. Об этом сообщил в своем микроблоге депутат госдумы Александр Хинштейн.

Однако все проходит не слишком гладко. Стало известно, что около Фабрики-кухни планируют построить высотку. Она должна появиться на территории стадиона «Волга». Депутат заявил, что многоэтажка не вписывается в концепцию самарского филиала Третьяковки. На заседании в министерстве культуры приняли решение обратиться в связи с этим к мэру Самары Елене Лапушкиной.

- Такое строительство в непосредственной близости от Фабрики-кухни недопустимо. Руководителю департаменту охраны культуры руководством министерства поручено проверить законность проведения в этой зоне какого-либо высотного строительства, - рассказал Хинштейн.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории стадиона «Волга» планируют построить высотное здание. Многоэтажка должна была появиться на месте стоянки и пустыря, а не на месте поля и административного здания. При этом сам стадион хотели реконструировать – поле должны сделать крытым, построить ледовую арену.

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