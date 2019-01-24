2019-01-24T14:54:47+03:00
Происшествия

Под Сызранью при пожаре в частном доме погибла женщина

Пламя практически полностью уничтожило жилище
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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В четверг, 24 января, в селе Губино Сызранского района произошел серьезный пожар. Там на улице Советской загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 4:09. На место происшествия выезжали 10 пожарных и 4 спецмашины. К моменту их прибытия огонь охватил территорию площадью 70 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 5:12, а полностью его потушить - в 5:27. Пламя практически полностью уничтожило жилище. Пожарным пришлось в течение нескольких часов разбирать завалы.

Как пишут местные СМИ, пожар не обошелся без жертв. По предварительным данным, в результате происшествия погибла женщина. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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