Они наконец-то согрелись: в Самаре уже в треть отключенных из-за аварии домов вернули отопление

СЕГОДНЯ 15:31 2019-01-24T15:34:43+03:00

Отопление дали уже в 120 домах, 6 школах и 7 детских садах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кировском и Промышленном районах постепенно начинают нагреваться батареи

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Специалисты предприятия тепловых сетей завершили заполнение магистрали теплоносителем в районе пересечения улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре. Тепло постепенно возвращается в дома жителей Промышленного и Кировского районов.

К настоящему времени батареи начали греть уже в 120 домах: 95 в Промышленном районе и 18 в Кировском районе. Тепло подают в домах на улицах Аминева, Бубнова, Димитрова, Губанова, Демократическая, Ново-Садовая, Ташкентская и на проспекте Кирова. Также отопление дали в 6 школах и 7 детских садах.

Напомним, что жителям Кировского и Промышленного районов пришлось пратически три дня провести без горячей воды и отопления, когда на улице были сильные морозы. В среду, 23 января, людям обещали вернуть тепло, но при заполнении системы теплоносителем было выявлено повторное повреждение трубы. В итоге работы на месте ЧП затянулись еще на одну ночь. Специалисты ПТС откачали воду, провели земляные работы и установили латку 500 на 700 мм на месте повреждения трубы. На время проведения работ жителям Кировского и Промышленного районов предоставлялись обогреватели.

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