2019-01-24T16:22:47+03:00
Происшествия

ЧП в зоне коммунальных аварий: в Самаре в доме на Ташкентской произошел пожар

Возгорание началось на первом этаже, люди были вынуждены покинуть здание
Михаил ГОРЮНОВ
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Людей вывели на улицу во время пожараЛюдей вывели на улицу во время пожараФото: соцсети
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Сегодня днем, 24 января, в областной столице произошел пожар. Возгорание случилось на Ташкентской, в доме № 135 - в зоне крупной коммунальной аварии.

- Горело на первом этаже, что именно - мы не видели. Возможно, кто-то пытался согреться, зажег огонь и он разошелся по помещению, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" местный житель.

Порядка 30 жильцов были вынуждены покинуть здание и выйти на мороз. На месте работали пожарные.

Сейчас пламя ликвидировали. По предварительной версии, обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты разбираются во всех обстоятельствах случившегося, устанавливают причины возгорания и ущерб от него.

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