ЧП в зоне коммунальных аварий: в Самаре в доме на Ташкентской произошел пожар
Сегодня днем, 24 января, в областной столице произошел пожар. Возгорание случилось на Ташкентской, в доме № 135 - в зоне крупной коммунальной аварии.
- Горело на первом этаже, что именно - мы не видели. Возможно, кто-то пытался согреться, зажег огонь и он разошелся по помещению, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" местный житель.
Порядка 30 жильцов были вынуждены покинуть здание и выйти на мороз. На месте работали пожарные.
Сейчас пламя ликвидировали. По предварительной версии, обошлось без пострадавших.
В настоящее время специалисты разбираются во всех обстоятельствах случившегося, устанавливают причины возгорания и ущерб от него.
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