В Самаре пройдет митинг из-за двойной коммунальной аварии на пересечении Ташкентской и Стара-Загора

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-24T16:34:04+03:00

Самарцев зовут на акцию протеста по поводу двойного прорыва трубы на Стара-Загора Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Горожане соберутся в сквере "Родина", чтобы дать оценку действиям властей и коммунальщиков

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Коммунальная авария на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора в Самаре стала поводом не только для различных проверок, но и для проведения митинга. Акция протеста состоится в субботу, 26 января, в 12:00 в сквере "Родина". Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

- Самарцы дадут оценку действиям власти и коммунальщиков, оставивших в 25-градусный мороз 70 тысяч человек без тепла, на митинге. Он согласован, - отметил парламентарий, добавив, что намерен также добиться возбуждения уголовного дела по данному ЧП.

Напомним, прорыв, из-за которого затопило кипятком несколько улиц в районе 15 микрорайона произошел во вторник, 22 января. В результате случившегося пострадали около 10 человек, в том числе и дети. Вечером в среду, 23 января, теплоэнергетики завершили ремонт трубы и начали заполнять систему теплоносителем, но тут произошел повторный прорыв. Работы затянулись еще на одну ночь. Сейчас ремонт на месте аварии завершен. Людям начали возвращать тепло. Пока батареи вновь начали греть в 120 домах, 6 школах и 7 детских садах - это треть от зданий, который попали под отключение.

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