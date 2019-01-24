В Самарской области женщина на «Гранте» влетела в дорожное ограждение: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-24T16:22:50+03:00

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В среду, 23 января, около 8:00 в Красноярском районе произошла авария, в которой пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигалась со стороны дороги «Самара - Ульяновск» в направлении трассы М-5 «Урал». В пути следования автомобилистка нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части и врезалась в металлическое ограждение дороги.

В результате произошедшего пострадала 11-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сиденье машины в детском удерживающем устройстве. Пострадавшую на машине скорой помощи доставили в районую больницу. После оказания необходимой помощи медики назначили девочке амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.