2019-01-24T16:55:21+03:00
Общество

Самарцам, которых затронула коммунальная авария на Средне-Садовой, вернули воду

Утечку полностью устранили
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коммунальщики восстановили водоснабжение в течение нескольких часовКоммунальщики восстановили водоснабжение в течение нескольких часовФото: Архив "КП"
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Сотрудники Самарских коммунальных системы завершили работы на месте прорыва трубы диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Средне-Садовой и Вольской, которая произошла утром в четверг, 24 января. Из-за случившегося жители 12 домов на улице Вольской остались без холодной воды.

Напомним, в результате повреждения трубы вода устремилась на проезжую часть, чем вызвала серьезные опасения у самарцев. Многие горожане подумали, что в Самаре произошла уже третья утечка на теплосетях, и испугались, что могут остаться в мороз без отопления. Однако, выяснилось, что на этот раз повреждение затронуло трубы с холодной водой. Коммунальщики поспешили заверить горожан, что данное происшествие - не крупная авария, а технологический сбой, на устранение которого не должно уйти много времени. В итоге к двум часам дня сотрудники РКС-Самара полностью завершили ремонтные работы и вернули жителям холодную воду.

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