«Купите субсидированные обогреватели»: в Самаре пытаются нажиться на замерзающих после коммунальной аварии горожанах

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-24T17:23:07+03:00

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В Самаре коммерсанты решили подзаработать на коммунальной аварии, которая почти на три дня оставила без отопления десятки тысяч горожан. Они начали распространять в интернете объявления о "субсидированных правительством" обогревателях.

Поскольку многие самарцы, которые попали в зону отключения, пытаются обогреть себя с помощью различных электроприборов, у них закономерно появляются опасения по поводу счетов за свет. Поэтому неизвестные предлагают приобрести специальные обогреватели, которые, во-первых, обойдутся очень дешево, а во-вторых, будут потреблять мало электроэнергии и как следствие не увеличат сумму платежа за свет.

- Импортные, безопасные обогреватели, пригодные для установки в жилых помещениях и безопасные для детей. Субсидия 60% - нужно доплатить всего 1990 рублей. Доставим обогреватель в тот же день, доставка по городу 200 рублей, - говорится в объявлении о "субсидированных" обогревателях.

Отметим, что уже вчера, 23 января, теплоэнергетики закупили несколько сотен обогревателей для замерзающих самарцев. Все они раздавались совершенно бесплатно при обращении на горячую линию.

Вот такие объявления распространяют сейчас в интернете

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