2019-01-24T17:23:07+03:00
Общество

«Купите субсидированные обогреватели»: в Самаре пытаются нажиться на замерзающих после коммунальной аварии горожанах

Самарцам предлагают приобрести обогреватели всего за 1990 рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Коммунальная авария в Самаре заставила активизироваться нечестных коммерсантовКоммунальная авария в Самаре заставила активизироваться нечестных коммерсантовФото: Айна УТИБАЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре коммерсанты решили подзаработать на коммунальной аварии, которая почти на три дня оставила без отопления десятки тысяч горожан. Они начали распространять в интернете объявления о "субсидированных правительством" обогревателях.

Поскольку многие самарцы, которые попали в зону отключения, пытаются обогреть себя с помощью различных электроприборов, у них закономерно появляются опасения по поводу счетов за свет. Поэтому неизвестные предлагают приобрести специальные обогреватели, которые, во-первых, обойдутся очень дешево, а во-вторых, будут потреблять мало электроэнергии и как следствие не увеличат сумму платежа за свет.

- Импортные, безопасные обогреватели, пригодные для установки в жилых помещениях и безопасные для детей. Субсидия 60% - нужно доплатить всего 1990 рублей. Доставим обогреватель в тот же день, доставка по городу 200 рублей, - говорится в объявлении о "субсидированных" обогревателях.

Отметим, что уже вчера, 23 января, теплоэнергетики закупили несколько сотен обогревателей для замерзающих самарцев. Все они раздавались совершенно бесплатно при обращении на горячую линию.

Вот такие объявления распространяют сейчас в интернете

Вот такие объявления распространяют сейчас в интернете

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слишком много прорывов: виновников коммунальной аварии на Ташкентской может ждать уголовная ответственность

В рядах самарских теплоэнергетиков проведут внеплановые проверки (подробности)

Самарцам рассказали, как получить компенсацию, если они пострадали при коммунальной аварии на Ташкентской

Более 60 тысяч человек почти трое суток были вынуждены сидеть без отопления (подробности)

Затопили! Тепло начало поступать в дома по ул. Димитрова, Ташкентской, Московскому шоссе и ул. Стара-Загора (подробности)

Более 60 тысяч человек мерзнут вторые сутки: в Самаре из-за двух коммунальных аварий объявили чрезвычайную ситуацию

После того, как в городе ликвидировали один прорыв на теплотрассе, тут же образовался второй. Без тепла и горячей воды вторые сутки сидят более 300 домов в -22 градуса (подробности)

Второй день без тепла: на месте коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора нашли новое повреждение

Ремонтные работы продолжаются, отопление в дома самарцев вернется не раньше завтрашнего дня (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе М-5 в Самарской области из-за снегопада ограничили движение для грузовиков
Самарцам, которых затронула коммунальная авария на Средне-Садовой, вернули воду
В Самарской области женщина на «Гранте» влетела в дорожное ограждение: пострадал ребенок
В Самаре пройдет митинг из-за двойной коммунальной аварии на пересечении Ташкентской и Стара-Загора
ЧП в зоне коммунальных аварий: в Самаре в доме на Ташкентской произошел пожар
Они наконец-то согрелись: в Самаре уже в треть отключенных из-за аварии домов вернули отопление
Самарский национальный исследовательский университет и Ростелеком-Solar развивают кибербезопасность в регионе
Под Сызранью при пожаре в частном доме погибла женщина
В Самаре борются против строительства высотки на стадионе «Волга» около Фабрики-кухни
Полицейские установили ребят, которые избили 10-летнего мальчика из Тольятти палкой и забросали его петардами
В Самаре сотрудники ППС задержали босоногого похитителя коньяка и лимонада
Слишком много прорывов: виновников коммунальной аварии на Ташкентской может ждать уголовная ответственность
На Самарскую область надвигаются снегопад и метели
Самарцам рассказали, как получить компенсацию, если они пострадали при коммунальной аварии на Ташкентской
Стали известны подробности аварии под Новокуйбышевском, в которой погиб человек
Прокуратура выясняет, зачем 10-летнего мальчика из Тольятти избили палкой и забросали петардами
Самарские ветераны получат по 7 тысяч рублей в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда
Ранним утром на Ракитовском шоссе в Самаре горел автобус
Все зависит от организаторов фестиваля: "Рок над Волгой" хотят провести на "Самара Арене"
В Самаре после хищения более 250 тысяч рублей управляющей компании возбудили уголовное дело
Затопили! Тепло начало поступать в дома по ул. Димитрова, Ташкентской, Московскому шоссе и ул. Стара-Загора
Почему горит Самара: сотрудники МЧС подвели итоги работы за первый месяц 2019 года