В тольяттинской школе, где учительница ударила пятиклассницу, провели урок доброты

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-24T18:10:53+03:00

Детям решили напомнить, как важно быть добрым и чутким к окружающим

Активисты ОНФ рассказали детям, как простые добрые дела могут изменить всю жизнь

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В Тольятти в школе № 93, которая прославилась после того, как в соцсети попала видеозапись, где учительница биологии бьет пятиклассницу по лицу, прошел урок доброты. Мероприятие прошло с участием активистов "Молодежки ОНФ", уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Татьяны Козловой, зампредстедателя Общественной палаты региона Павла Покровского и Олимпийской чемпионки по гандболу Ирины Близновой.

- Мы решили провести урок доброты в этой школе, потому что сегодня она является информационным лидером среди всех образовательных учреждений Тольятти и Самарской области. С самого своего открытия в 2002 году здесь придерживаются высоких стандартов образования. Школа является не только образовательным центром 21 квартала, но и активно участвует в культурной и спортивной жизни города, - отметил Павел Покровский, забыв, правда, упомянуть недавний скандал, который пошатнул репутацию школы.

После конфликта ученицы с преподавателем детям решили напомнить, как важно быть чутким и отзывчивым к окружающим. Кроме того, школьникам рассказали, что, совершая каждый день простые добрые дела, они могут изменить всю свою жизнь.

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