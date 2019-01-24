В квартирах до сих пор холодно: жители более 100 домов в Самаре все еще остаются без отопления

СЕГОДНЯ 18:43 2019-01-24T18:43:43+03:00

Пока что жителям 140 домов приходится укутываться в одеяла и использовать обогреватели Фото: Архив "КП"

По словам горожан, сейчас температура в их квартирах не превышает 9 градусов

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В Самаре продолжается процесс подключения жителей Кировского и Промышленного районов к отоплению. По данным городской администрации, сейчас тепло вернулось уже в 198 многоквартирных домов. Однако жителям 140 домов все еще приходится мерзнуть - в их батареи тепло пока не поступает. По словам горожан, которые все еще ждут возвращения тепла, температура воздуха в их квартирах уже опустилась до 9 градусов, а за окном не менее "теплая" погода. Поэтому от жителей города продолжают поступать заявки на предоставление обогревателей.

Зато школы и детские сады, которые попали под отключения из-за коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, уже полностью отапливаются. Так что уже скоро школьники смогут вернутся к занятиям. Как отмечают в мэрии Самары, окончательное решение по возобновлению учебного процесса будет принято в пятницу, 25 января, в 6:00. Информацию об этом опубликуют на сайтах департамента образования, городской администрации и доведут до родителей.

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