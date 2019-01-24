2019-01-24T19:08:12+03:00
Общество

Для борьбы со снегом ночью на дороги Самары выведут до 370 смецмашин

А к утру для расчистки пешеходных переходов и остановочных площадок добавят дорожных рабочих
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Снегопад, который начался в Самаре вечером в четверг, 24 января, не стал неожиданностью для служб благоустройства. По данным городской администрации, коммунальщики будут бороться с последствиями снегопада в усиленном режиме всю ночь и следующее утро.

Так, в ночную смену планируется вывести на улицы города до 370 снегоуборочных машин. Вывозить снег будут 189 самосвалов. Кроме того, МП «Благоустройство» планирует использовать около 50 комбинированных дорожных машин, больше 60 погрузчиков, свыше 20 универсальных тракторов, около 10 гусеничных тракторов, а также бобкаты, мультикары и автогрейдеры. К утру для расчистки остановочных площадок и пешеходных переходов добавят дорожных рабочих. С 5:00 со снегом будут бороться более 120 человек.

Первоочередными задачами для коммунальщиков будут расчистка основных магистралей, дорог, по которым ездит общественный транспорт, а также подъездов к соцучреждениям. Автомобилистов просят не парковаться на обочинах, чтобы не мешать уборке снега с проезжих частей.

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