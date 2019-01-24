Баскетболисты «Самары» в овертайме обыграли «Уралмаш»

СЕГОДНЯ 19:49 2019-01-24T19:49:33+03:00

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В четверг, 24 января, в Верхней Пышме прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу между «Уралмашем» из Екатеринбурга и «Самарой». Игра вышла очень напряженной. Команды выяснили отношения только в овертайме. Удачливее в нем были самарцы. Они обошли екатеринбргскую команду со счетом 69:72.

В начале матча команды обменялись серией неточных атак, но затем самарцы начали набирать очки. Первый тайм они зкончили в свою пользу со счетом 12:22. Во втором периоде баскетболисты «Самары» немного сбавили обороты, позволив сопернику себя обойти - 18:12. Третью четверть самарцы начали довольно уверенно, однако затем в лидеры вырвался «Уралмаш» - 18:17. В четвертом периоде хозяева площадки вновь обошли гостей - 14:11, однако общий счет в матче оказался ровным - 62:62. В овертайме самарская команда напрягла все силы и вырвала себе победу с преимуществом в три очка.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет в воскресенье, 27 января, в Ревде. Там она сыграет против «Темпа-СУМЗ-УГМК».