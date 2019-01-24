Больница Середавина возобновляет плановую госпитализацию пациентов

СЕГОДНЯ 20:35 2019-01-24T20:35:14+03:00

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В Самаре в больницу имени Середавина полностью вернули отопление. В настоящее время тепло поступает во все корпуса медучреждения. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области, плановые операции, которые в четверг, 24 января, были временно приостановлены из-за повторного прорыва теплотрассы в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры, будут вновь возобновлены. Больница снова начнет принимать пациентов на плановую госпитализацию в пятницу, 25 января.

Отметим, что в четверг больницу имени Середавина посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он проверил, как справляется медучреждение в период проведения ремонтных работ на тепломагистрали. Напомним, что на время работ больницу перевели на резервную схему подачи тепла и обеспечили ее обогревателями. Ни врачи, ни пациенты никаких неудобств не испытывали.

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