Более 1,5 тысяч жителей Самарской области сменили имя в 2018 году

СЕГОДНЯ 21:06 2019-01-24T21:06:16+03:00

А еще около 1 тысячи самарцев решили связать свою судьбу с иностранцами

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Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги своей работы за 2018 год. По данным ведомства, в прошлом году в регионе родились 33443 ребенка, появилось 20598 новых семей и 1656 человек сменили свои имена. К слову, есть и отрицательная статистика, за минувший год в Самарской области умерли 43228 человек и решили развестись 14100 семей.

Анализ актов о рождении показал, что 2018 год был богат на близнецов и двойни. Так, близнецы появились в 443 семьях региона, а двойни - в 435. Большинство из них родились в Самаре и Тольятти. Также в прошлом году появились на своет 8 троен: в Тольятти - 5, в Самаре, Новокуйбышевске и Октябрьске - 1.

Что касается заключенных в минувшем году браков, то многие самарцы решили связать свою судьбу с инастранными гражданами. Всего в регионе было зарегистрирован 1181 брак с представителями 34 государств.

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