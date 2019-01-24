В Самаре несколько школ, которые попали под отключение отопления, 25 января возобновят занятия

СЕГОДНЯ 22:32 2019-01-24T22:38:22+03:00

Учебный процесс в школах Кировского и Промышленного районов 25 января будет организован по-разному Фото: Архив "КП"

6 учебных заведений пока будут работать в дистанционном режиме

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Во все 11 школ, которые попали в зону отключения отопления из-за прорыва теплотрассы в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры, поступило тепло. В пятницу, 25 января, часть учебных заведений вернутся в прежний режим работы.

Как сообщили в городской администрации, занятия полностью возобновятся в школах № 32 и 43. В школах № 100 и 102 процесс обучения будет организован по-разному: ученики 1-4 классов будут обучаться дистанционно, а с 5 по 11 классы - очно. В школе № 175 вторая смена будет учиться очно, а первая смена - частично на дистанционном обучении. В оставшихся шести школах - №№ 10, 79, 85, 108, 124 и 154 - ученики пока останутся на дистанционном обучении.

Отметим, что по состоянию на 22:00 в Самаре осталось подключить к отоплению 16 домов из 338. В ближайшее время тепло начнет поступать и в эти дома.

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