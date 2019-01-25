2019-01-25T08:37:52+03:00
Общество

В Самаре возле драмтеатра установили знаки, разрешающие парковку до 00:00

Сменить знаки решили после многочисленных обращений горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДорсигналФото: ДорсигналФото: Twitter.com
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В Самаре возле драмтеатра на улице Фрунзе установили новые дорожные знаки. Теперь на участке от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской можно будет парковаться до 12 часов ночи. Об этом сообщили представители «Дорсигнала» у себя в Твиттере.

- По Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской знаки 3.29 и 3.30 «Стоянка запрещена по четным и нечетным дням» заменены на знаки 3.27 «Остановка запрещена с 00:00 до 06:00», - отметили в «Дорсигнале».

Напомним, заменить знаки решили после многочисленных обращений горожан. Самарцы пожаловались, что их машины забирают эвакуаторщики, пока они на спектаклях. Специально для удобства жителей время парковки было изменено. К слову, новые знаки в конце прошлого года установили возле филармонии, а также около театра оперы и балета на участке улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской.

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