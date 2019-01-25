Батареи скоро нагреются: в Самаре осталось подключить отопление в трех домах

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-25T09:28:06+03:00

Жителей 335 домов, которые попали под отключение, уже вернули тепло Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вернуть тепло жителям обещают в ближайшее время

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В Самаре завершается процесс подключения многоквартирных домов в Промышленном и Кировском районах, которые лишились тепла из-за прорыва магистрали. По состоянию на 9 часов утра пятницы, 25 января, теплоэнергетикам осталось вернуть отопление жителям трех домов в Кировском районе. Об этом сообщили в городской администрации.

- Сегодня отопление включат. Есть точечные обращения по отдельным квартирам. В течение двух дней управляющие компании должны отрегулировать все внутридомовые коммуникации. Поскольку подключение домов к теплу уже активно идет, то завоз обогревателей приостановлен, - отметили в мэрии.

Те самарцы, которым до сих пор не вернули отопление и горячую воду после коммунальной аварии, произошедшей во вторник, 22 января, на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора, могут обращаться в Единые дежурно-диспетчерские службы по телефонам: 930-81-12 (ЕДДС Самара), 995-05-26 (ЕДДС Кировского района), 995-00-59 (Промышленный район).

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