Пенсионер из Самарской области устроил в своем доме наркопритон

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-25T09:24:55+03:00

Мужчина вышел на пенсию и решил превратить свое жилище в пристанище для наркозависимых

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Недавно к полицейским Похвистневского района поступила информация о том, что 62-летний местный житель организовал в своем частном доме наркопритон.

Стражи порядка решили проверить эти сведения и нанесли визит пенсионеру. Как оказалось, мужчина действительно предоставляет свое жилье наркоманам для употребления запрещенных веществ. В то время, когда полицейские наведались к пенсионеру в гости, в его доме находились четыре человека в наркотическом опьянении. Всех их задержали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, мужчина сознался в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.