Решил попугать соседку: в Самарской области пенсионер устроил стрельбу из ружья у себя во дворе

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-25T09:40:58+03:00

Ссора с соседкой обернулась для мужчины возбуждением двух уголовных дел

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Недавно в селе Савруха Похвистневского района выдался неспокойный денек. Там 72-летний пенсионер устроил стрельбу во дворе своего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, пострелять из оружия мужчина решил после ссоры с соседкой. Женщина настолько вывела его из себя, что пенсионер решил выстрелами в воздух напугать ее. По словам пожилого хулигана, ружье он нашел в одном из строений на своем участке. После этого он, предположительно, самостоятельно переделал оружие и хранил его у себя.

В отношении пенсионера правоохранители завели уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».