Решил попугать соседку: в Самарской области пенсионер устроил стрельбу из ружья у себя во дворе
Недавно в селе Савруха Похвистневского района выдался неспокойный денек. Там 72-летний пенсионер устроил стрельбу во дворе своего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснилось, пострелять из оружия мужчина решил после ссоры с соседкой. Женщина настолько вывела его из себя, что пенсионер решил выстрелами в воздух напугать ее. По словам пожилого хулигана, ружье он нашел в одном из строений на своем участке. После этого он, предположительно, самостоятельно переделал оружие и хранил его у себя.
В отношении пенсионера правоохранители завели уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».