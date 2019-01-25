В Самарской области подняли по тревоге военных

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-25T10:15:23+03:00

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В Самарской области подняли по тревоге подразделения 2-ой общевойсковой армии. Учения проходят в рамках проверки боеготовности военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Как отмечают в ведомстве, по тревоге были подняты и подразделения армии в других регионах Поволжья: в Пензенской, Оренбургской областях и в республике Удмуртия. Всего в проверке боеготовности были задействованы около 8 тысяч военнослужащих и более 3 тысяч единиц техники. Основной задачей учений стала проверка готовности техники и обмундирования к выполнению внезапных задач в любых погодных условиях, в том числе и в сильные морозы.