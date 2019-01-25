2019-01-25T10:11:16+03:00
Спорт

«Динамо Самара» проиграло «Синаре» в чемпионате России по мини-футболу

Встреча завершилась со счетом 3:5
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ФОТО: МФК "Динамо Самара"ФОТО: МФК "Динамо Самара"
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«Динамо Самара» уступило лидеру Суперлиги екатеринбургской «Синаре» в игре чемпионата России по мини-футболу. Встреча прошла в Самаре в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 3:5. В составе самарцев голами отметились Саносян, Потехин и Волков.

- Благодарен за горячую поддержку нашим самарским болельщикам. В который раз они доказывают, что вправе называться настоящими друзьями нашей команды. Относительно сегодняшней игры - доволен только первым таймом. Была равная борьба и закономерный счет. Начало второго тайма нам откровенно не удалось. Три пропущенных мяча от первой пятёрки «Синары» за пять минут – это слишком много в противоборстве с таким мощным соперником, - приводит слова главного тренера «Динамо» Максима Горбунова пресс-служба клуба.

Сегодня, 25 января, волжане снова сыграют с «Синарой» в «МТЛ Арене». Матч начнется в 17:00 по самарскому времени.

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