В Самаре сотрудники ГИБДД помогли выбраться застрявшей в снегу автомобилистке

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-25T11:01:13+03:00

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Утро пятницы, 25 января, встретило жителей Самары заснеженными дорогами и сугробами на машинах. Многим, чтобы раскопать свои автомобили и выехать со двора, пришлось сильно потрудиться. Однако некоторые автомобилисты не смогли самостоятельно выбраться из сугробов.

К примеру, на пересечении улиц Республиканской и Алма-Атинской девушка на Hyundai Solaris не смогла выехать с заснеженной стоянки. К счастью, рядом оказались сотрудники ГИБДД. Сначала полицейские пытались вытолкать автомобиль из сугроба, но попытки не увенчались успехом, поэтому дальше пошли в ход лопаты. После нескольких минут активной работы проезд был расчищен и машину освободили из снежного «плена».

Рекламный плакат удачно попал на задний план операции по спасению автоледиФото: vk.com

- Молодцы, ребята! Утро началось с доброго дела. Хорошей вам смены! - пишут в соцсетях горожане, которые стали свидетелями этого действа.

Также самарцы отмечают, что полицейские сегодня помогали и другим застрявшим в сугробах автомобилистам. В частности, сотрудники ДПС пришли на помощь водителю на пересечении проспекта Металлургов и улицы Елизарова.

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