Житель Чапаевска три года под угрозой убийства насиловал подростка
Недавно мужчина предстал перед судом
Ближайшие 10 лет педофил проведет в колонии строгого режимаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Чапаевске суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в совершении нескольких преступлений сексуального характера в отношении подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
Было установлено, что мужчина с 2015 по 2017 год неоднократно занимался мужеложством с мальчиком 1999 года рождения. При этом он применял насилие по отношению к подростку и даже угрожал убийством.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима.