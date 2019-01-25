В Самаре две фирмы попались на уклонении от уплаты налогов в несколько миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-25T11:39:38+03:00

Уклонение от уплаты налогов привело к возбуждению уголовных дел Фото: Архив "КП"

Компании долгое время скрывали этот факт благодаря фиктивным договорам и ложным сведениям

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В Самаре следователи возбудили уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов в отношении строительной фирмы и организации, занимающейся продажей пива. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Так, правоохранители выяснили, что руководство первой компании с 2014 по 2016 год не платило налоги на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму более 81 миллиона рублей. Сделало оно это с помощью заключения фиктивных договоров с другими организациями.

А вот фирма, занимающаяся продажей пива, с 2017 по 2018 год забыла заплатить налоги в виде акцизов на общую сумму более 60 миллионов рублей. Скрыть этот факт компании удалось благодаря внесению в налоговые декларации ложных сведений об объемах произведенного и проданного товара.

В настоящее время правоохранители продолжают расследовать уголовные дела и выяснять все подробности произошедшего.