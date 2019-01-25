В Самаре две фирмы попались на уклонении от уплаты налогов в несколько миллионов рублей
В Самаре следователи возбудили уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов в отношении строительной фирмы и организации, занимающейся продажей пива. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
Так, правоохранители выяснили, что руководство первой компании с 2014 по 2016 год не платило налоги на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму более 81 миллиона рублей. Сделало оно это с помощью заключения фиктивных договоров с другими организациями.
А вот фирма, занимающаяся продажей пива, с 2017 по 2018 год забыла заплатить налоги в виде акцизов на общую сумму более 60 миллионов рублей. Скрыть этот факт компании удалось благодаря внесению в налоговые декларации ложных сведений об объемах произведенного и проданного товара.
В настоящее время правоохранители продолжают расследовать уголовные дела и выяснять все подробности произошедшего.