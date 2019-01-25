Выпало почти 19 мм осадков: прошедший снегопад в Самаре стал самым обильным за зиму

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-25T12:12:15+03:00

По данным метеорологов, сейчас высота снежного покрова составляет около 82 см Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На данный момент высота снежного покрова в 2 раза превышает показатель прошлого года

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Снегопад, который накрыл Самару вечером в четверг, 24 января, и не покидал город до утра пятницы, 25 января, признали самым обильным за этот зимний сезон. По данным Приволжского УГМС, за минувшие сутки в областной столице выпало 18,7 мм осадков.

Согласно замерам метеорологов, высота снежного покрова сейчас составляет около 82 см. Эта цифра в более чем 2 раза превышает показатель прошлого года. 25 января 2018 года высота снежного покрова составляла только 39 см.

Коммунальным службам города пришлось серьезно потрудиться, чтобы расчистить улицы от снежных завалов. Так, за минувшие сутки на полигоны вывезли 12110,3 тонны снега. На дорогах работали 564 единицы спецтехники и 408 рабочих. Сегодня днем на борьбу с последствиями снегопада отправят 209 спецмашин и 301 дорожного рабочего.

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