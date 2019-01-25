2019-01-25T12:12:15+03:00
Общество

Выпало почти 19 мм осадков: прошедший снегопад в Самаре стал самым обильным за зиму

На данный момент высота снежного покрова в 2 раза превышает показатель прошлого года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
По данным метеорологов, сейчас высота снежного покрова составляет около 82 смПо данным метеорологов, сейчас высота снежного покрова составляет около 82 смФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Снегопад, который накрыл Самару вечером в четверг, 24 января, и не покидал город до утра пятницы, 25 января, признали самым обильным за этот зимний сезон. По данным Приволжского УГМС, за минувшие сутки в областной столице выпало 18,7 мм осадков.

Согласно замерам метеорологов, высота снежного покрова сейчас составляет около 82 см. Эта цифра в более чем 2 раза превышает показатель прошлого года. 25 января 2018 года высота снежного покрова составляла только 39 см.

Коммунальным службам города пришлось серьезно потрудиться, чтобы расчистить улицы от снежных завалов. Так, за минувшие сутки на полигоны вывезли 12110,3 тонны снега. На дорогах работали 564 единицы спецтехники и 408 рабочих. Сегодня днем на борьбу с последствиями снегопада отправят 209 спецмашин и 301 дорожного рабочего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для борьбы со снегом ночью на дороги Самары выведут до 370 смецмашин

А к утру для расчистки пешеходных переходов и остановочных площадок добавят дорожных рабочих (подробности)

Снегопад в Самаре 2019: ад на дорогах и люди на лыжах

Непогода, захватившая областную столицу вечером в 24 января, спровоцировала 9-балльные пробки и несколько аварий (подробности)

В Самаре сотрудники ГИБДД помогли выбраться застрявшей в снегу автомобилистке

Полицейским пришлось активно поработать лопатами, а затем потолкать машину (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тольяттинец снял с высоты птичьего полета многокилометровую пробку на трассе М-5
В Тольятти ищут пропавшую неделю назад 14-летнюю девочку
Отборочное собеседование проведут для соискателей курса «Ростелеком. DataTalks»
В Самаре сотрудника одной из организаций поймали на коммерческом подкупе
Дни простоя вычтут: самарцы, оставшиеся без отопления из-за прорыва на Стара-Загоре, получат квитанции с пересчитанной платой
В интернете появилось видео, где вахтерша материт девочку в школе Новокуйбышевска
Самарцев оставили без Гречки: популярная певица отменила свой тур по городам
В Самаре следователи заинтересовались смертью 5-летней девочки в больнице
В Самаре две фирмы попались на уклонении от уплаты налогов в несколько миллионов рублей
Попавшие в ДТП два КамАЗа и фура заблокировали трассу в Самарской области
Житель Чапаевска три года под угрозой убийства насиловал подростка
В Самаре сотрудники ГИБДД помогли выбраться застрявшей в снегу автомобилистке