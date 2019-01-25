2019-01-25T12:30:53+03:00
Общество

Самарцев оставили без Гречки: популярная певица отменила свой тур по городам

Всем тем, кто уже купил билеты на концерт, обещают вернуть деньги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Концерта Гречки, который должен был пройти 9 апреля в "Звезде", не будетКонцерта Гречки, который должен был пройти 9 апреля в "Звезде", не будетФото: Соцсети
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Концерт популярной 18-летней певицы Гречки (псевдоним Анастасии Ивановой), который должен пройти 9 апреля в Самаре в КРЦ «Звезда», отменили. Как сообщается в официальной группе артистки, был отменен вообще весь ее гастрольный тур, в программу которого входили 56 городов. При этом не последнюю роль в этом сыграл организатор мероприятия.

- По вине организатора наш тур, который должен был начаться 25 января концертом в Мурманске, полностью отменен. В течение недели мы объявим новый список городов тура и дополнительные сюрпризы для поклонников. Приносим свои глубочайшие извинения, - говорится в сообщении сообщества.

Всем тем, кто уже успел купить билеты на концерт Гречки, обещают вернуть деньги. Билеты можно сдать в местах их приобретения.

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