В интернете появилось видео, где вахтерша материт девочку в школе Новокуйбышевска

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-25T12:58:58+03:00

Причина конфликта между школьницей и вахтершей пока остается загадкой

Ученица не хотела вставать с пола и нарвалась на гнев женщины

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В Самарской области продолжается череда школьных скандалов. На днях в интернете появилось видео, где вахтерша материт девочку. Авторы ролика, который опубликовали на канале портала gorodnsk63.ru, утверждают, что конфликт произошел в гардеробе школы № 3 города Новокуйбышевска.

На видео видно, что девочка сидит на полу и смеется. В этот момент за кадром слышится голос вахтершки, которая называет ученицу свиньей и девицей не самого тяжелого поведения. Женщина требует, чтобы школьница встала и ушла, но та не спешит этого сделать. Через некоторое время девочка все же поднимается и просит вахтершу не трогать ее, чтобы «не заразиться блохами».

Мнение интернет-пользователей насчет этого конфликта разделилось. Кто-то осудил женщину за несдержанность и нецензурность слов в адрес подростка, а кто-то наоборот встал на защиту женщины.

- Хамство и невоспитанность ученицы не вызывает сомнений! Надеюсь, родителям будет стыдно за свое чадо! - пишут в соцсетях местные жители.

Между тем обвинять ту или иную сторону пока рано. Что послужило началом конфликта и кто его спровоцировал, пока не известно. Но в любом случае взрослые должны вести себя сдержаннее по отношению к детям и не позволять себе таких высказываний, особенно в стенах школы.

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