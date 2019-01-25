Дни простоя вычтут: самарцы, оставшиеся без отопления из-за прорыва на Стара-Загоре, получат квитанции с пересчитанной платой

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-25T13:28:08+03:00

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Жителям Самары, которые попали в зону отключения отопления из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской, пересчитают плату за тепло. Дни простоя вычтут из суммы платежа. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, добавив, что руководство ПАО «Т Плюс» подтвердило свою готовность провести перерасчет.

- Всем гражданам, дома и квартиры которых не оборудованы приборами учета, будет сделан перерасчет за период отсутствия энергоресурса, - отметили представители Предприятия тепловых сетей.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в Самаре во вторник, 22 января. Из-за прорыва тепломагистрали жители 338 многоквартирных домов остались без отопления. Повреждение на трубе диаметром 1000 мм должны были устранить вечером 23 января, но во время запуска теплоносителя была выявлена новая утечка. Ремонтные работы пришлось продлить на еще одну ночь. В четверг, 24 января, специалисты ПТС завершили ремонт трубы и начали возвращать жителям Кировского и Промышленного районов тепло. Подключение шло до утра пятницы, 25 января.

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