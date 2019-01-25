В Самаре сотрудника одной из организаций поймали на коммерческом подкупе
Следственный отдел Кировского района Самары возбудил уголовное дело в отношении ведущего специалиста отдела маркетинга и стратегии ОАО. Сотрудника организации подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина получил от представителя одного из ООО вознаграждение в 98,5 тысяч рублей. За эти деньги подозреваемый обещал посодействовать в заключении договора отгрузки лома с территории завода. Также эти средства были залогом их дальнейшего сотрудничества.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.