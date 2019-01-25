2019-01-25T13:42:49+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудника одной из организаций поймали на коммерческом подкупе

Ведущий специалист отдела маркетинга «продался» за 98,5 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сотрудник ОАО обещал посодействовать в заключении договора по отгрузке ломаСотрудник ОАО обещал посодействовать в заключении договора по отгрузке ломаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Следственный отдел Кировского района Самары возбудил уголовное дело в отношении ведущего специалиста отдела маркетинга и стратегии ОАО. Сотрудника организации подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина получил от представителя одного из ООО вознаграждение в 98,5 тысяч рублей. За эти деньги подозреваемый обещал посодействовать в заключении договора отгрузки лома с территории завода. Также эти средства были залогом их дальнейшего сотрудничества.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тольяттинец снял с высоты птичьего полета многокилометровую пробку на трассе М-5
В Тольятти ищут пропавшую неделю назад 14-летнюю девочку
Отборочное собеседование проведут для соискателей курса «Ростелеком. DataTalks»
Дни простоя вычтут: самарцы, оставшиеся без отопления из-за прорыва на Стара-Загоре, получат квитанции с пересчитанной платой
В интернете появилось видео, где вахтерша материт девочку в школе Новокуйбышевска
Самарцев оставили без Гречки: популярная певица отменила свой тур по городам
Выпало почти 19 мм осадков: прошедший снегопад в Самаре стал самым обильным за зиму
В Самаре следователи заинтересовались смертью 5-летней девочки в больнице
В Самаре две фирмы попались на уклонении от уплаты налогов в несколько миллионов рублей
Попавшие в ДТП два КамАЗа и фура заблокировали трассу в Самарской области
Житель Чапаевска три года под угрозой убийства насиловал подростка
В Самаре сотрудники ГИБДД помогли выбраться застрявшей в снегу автомобилистке